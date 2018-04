No acaban obras en escuela y alumnos se quedan sin clases

La directora no avisó a los estudiantes que no habría clases este lunes por trabajos de remodelación en el plantel

Noticias de hoy - 09/04/2018 10:30 a.m.

Gerardo Burgoa

Por:

INFO7 - En este regreso a clases después del receso vacacional, los que se quedaron sin ingresar a la escuela fueron los alumnos de la primaria Felipe Ángeles, en Guadalupe.

Desde muy temprano los padres y alumnos llegaron al plantel ubicado en la colonia Tierra Propia, pero se toparon con la puerta cerrada, los bancos apilados afuera de los salones y basura por todos lados.

La directora del plantel no avisó a los estudiantes que no habría clases este lunes, por qué los trabajos de remodelación de los baños y otra áreas continúan y no pueden acceder a las aulas.

En el interior se observa a los trabajadores colapsando la tierra, donde quedará instalada la banqueta.

Está escuela en la mañana tiene más de 500 alumnos y los padres desconocen cuándo habrá clases, ya que la directora no les quiere dar información.