Niño lleva en su cabeza una bala que cambió su vida

Una mujer lucha por sacar adelante a su hijo que hace dos años recibió un disparo en la cabeza en la colonia Laderas del Mirador, en Monterrey

Noticias de hoy - 08/03/2018 08:29 a.m.

Ernesto Ochoa

Por:

INFO7 - Esta es la historia de Brandon Misael, un niño que apenas empezaba a vivir.

Sus excelentes calificaciones en la primaria lo llevaron a obtener el segundo lugar de su clase.

Un niño soñador amado por su madre y su pequeño hermano.

Juntos formaron su propio equipo en la liga de la vida luchando por salir siempre adelante.

Celebró sus 7 años, en diciembre de 2015, sin imaginar lo que el año por llegar le tenía deparado.

Durante la celebración del Año Nuevo una bala impactó su cabeza.

"Hace dos años estábamos festejando un Año Nuevo en el 2016, salimos a tronar cohetes y a mi niño le cayó una bala pérdida de las que avientan para festejar el año", recordó su mamá Claudia Medrano.

El menor fue trasladado al Hospital Universitario, una resonancia reveló que el proyectil se alojó en la cabeza.

Fue intervenido de emergencia, pero los médicos no daban buenos pronósticos.

"Había un alto porcentaje de que mi hijo no saliera de quirófano porque si era una operación de alto riesgo". explicó la mamá del menor.

Brandon libró la batalla contra la muerte, pero los médicos no pudieron extraer la bala alojada en la médula ósea.

"Nos dijeron que no se lo habían extraído porque no tenían la herramienta adecuada para poder hacer ese procedimiento".

El niño tuvo severas complicaciones, contrajo una bacteria en el hospital, se le practicó una traqueotomía, pero su fortaleza y ganas de vivir lo han convertido en un guerrero.

"Quedó postrado en una cama echándole ganas todos los días, mi niño se aferró a la vida, aquí sigue con nosotros gracias a Dios", dijo la madre del menor.

Han pasado 2 años de aquella agresión ocurrida en la colonia Laderas del Mirador, en Monterrey, el proyectil sigue en la cabeza de este pequeño, pero una luz de esperanza brilla al final del camino.

"Hay una posibilidad de que mi hijo se levante, pero hay que retirar esa bala de su cabeza y la operación me sale en 360 mil pesos, cantidad que no tengo y tengo que recaudar por eso pido el apoyo para me ayuden", externó Claudia.

Hasta el momento sólo ha logrado juntar una parte de los 360 mil que se requieren para solventar una cirugía en el Hospital Militar en la Ciudad de México, programada para el 31 de julio.

De acuerdo a médicos especialistas retirar la bala de la médula ósea de Brandon, representaría un 70 por ciento de recuperación.

Él no se rinde, tampoco retrocede porque si ya venció a la muerte puede lograr cualquier cosa.

Pero para eso requiere del apoyo de instituciones o personas que se sumen a su causa de volver a levantarse.

Los investigadores jamás localizaron al responsable de haber efectuado el disparo que cambio la vida de un niño que lleva en su cabeza la pista principal.