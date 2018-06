Niegan trasfondo político en protestas en San Pedro

Iram Hernández

Por:

Sampetrinos rechazaron la postura del alcalde Mauricio Fernández respecto a que exista un trasfondo político-electoral en las manifestaciones realizadas el pasado fin de semana contra la imposición de los museos en el Parque Rufino Tamayo y en la colonia Fuentes del Valle.

Miembros del colectivo "Salvando San Pedro" le "refrescaron la memoria" al edil, al señalar que las protestas se han realizado desde 2015 para que no se construyan edificaciones ni comercios en el Parque Rufino Tamayo.

Incluso se dio a conocer que será el próximo sábado 16 de junio cuando se llevará a cabo otras manifestaciones contra los proyectos de los museos impulsados por el munícipe.

Entre las acciones realizadas en pro le las áreas verdes, los vecinos destacaron que el 26 de abril 2015, se manifestaron en el Parque por los acuerdos tomados en el Cabildo que constan en el Acta No. 64 Segunda sesión ordinaria del 17 de febrero de 2015.

Dicha acta dice lo siguiente: "A. Fundar una asociación civil en la cual los inversionistas con intereses definan la vocación del parque. B. Hacer estudios de mercadotecnia para determinar los giros de negocios que pudieran apoyar la sustentabilidad del parque.

"2) El 9 de mayo de 2015 se convocó a la ciudadanía a una jornada en el Parque Rufino Tamayo para sembrar árboles. 3) El 15 de enero de 2016 incluso los vecinos señalaron que disponer de una reserva natural para una obra municipal está penado", señaló un comunicado del colectivo.

El edil panista indicó que se registró la presencia de inconformes usando playeras de uno de los candidatos a la alcaldía, en la manifestación que incluyó a poco más de 60 personas que colocaron listones con sus nombres a los árboles del Rufino Tamayo.

"Para que se utilicen recursos públicos hay reglas y una de ellas dice que una obra pública tiene que estar en el Plan Municipal de Desarrollo, otra dice que tiene que haber un programa anual de obra pública, y que tiene que esta presupuestada conforme al programa y al plan municipal de desarrollo.

"También dice que todas las obras tienen que responder a un interés municipal, yo no veo cuál es el interés municipal de estos museo, y porqué ese y no otro, o porqué, ese y no más otro, (Mauricio Fernández) es la única persona que tiene una colección y obras de arte relevantes, antes de una consulta ciudadana primero se tiene que obedecer la ley", señaló David Salinas, vecino de San Pedro.

Lo anterior lo informó tras encabezar una sesión de Cabildo donde se aprobó la creación de un Reglamento para el Patronato de Museos del municipio, mismo que será sometido a consulta pública una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Fernández explicó que dicho reglamento incluye las atribuciones de los miembros del Patronato, mismos que se encargarán principalmente de administrar las finanzas de los espacios culturales, así como vigilar su edificación en futuras administraciones.

"Antes de una consulta ciudadana, primero se tiene que obedecer la ley, y tener participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia, y eso no lo ha habido, y quien quiera gobernar San Pedro tiene que empezar ahí", destacó la activista Celina Cañada vocera del colectivo Sierra Madre en Peligro.