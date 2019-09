Niega Genaro Alanís haber hostigado y amenazado a exempleada de Aliados Contigo

Por: Alberto Vásquez





"Tengo cara de criminal por eso me acusan", expresó el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Nuevo León, Genaro Alanís, al ser cuestionado por las investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía en materia de delitos electorales, luego de que la exempleada María Deyanira Balboa Huerta, lo acusara de hostigamiento y amenazas, tras la denuncia contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, de utilizar a los más de 500 empleados del programa Aliados Contigo para recabar firmas.

Entrevistado al término de la reunión de seguridad, Genaro Alanis dijo que son estrategias de la persona que esta asesorando a la exempleada de gobierno, porque ni siquiera la conoce.

"Te aseguro que si me la ponen enfrente no me ha de conocer, si puede pasar por aquí y ni la conozco siquiera, no se vale eso, la verdad no se vale, por respeto a la sociedad a la que servimos, no se vale dedicarse a echar mentiras", dijo Alanis.

En cuando al despido de Balboa Huerta, el también exsecretario general de gobierno explicó que les recortaron la nómina, por eso también recortaron al 50 por ciento, 9 más de la planta laboral.

Informó además que se va a asesorar con sus abogados sobre el caso, para ver la manera de defenderse ya que consideró una total mentira las declaraciones de Deyanira Balboa.