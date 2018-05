Narran testigos que chofer de camión pudo evitar atropellar a niña

Realizamos un recorrido en el lugar donde murió atropellada una niña de 3 años y constatamos que hacen falta señalamientos ya que en la avenida Rangel Frías no hay pasos cebras pintados

Ernesto Ochoa

Por:

INFO7 - La llama de una veladora se va apagando como la vida de una niña que apenas empezaba a sonreír.

Keyla Zaida, de tres años, murió atropellada el pasado 16 de mayo en un cruce peligroso de la avenida Rangel Frías y Linconl, en la colonia Francisco de Asís al poniente de la ciudad.

De acuerdo con un testigo del accidente, el operario pudo evitar la tragedia.

"Yo estaba aquí en la esquina para cruzar pero como ya estaba en ámbar no me quise cruzar, pero ellos ya habían terminado de cruzar les faltaba como dos pasitos, fue cuando le hicimos señas del camión que iba gente adelante, pero no le importó y no se paró".

"Si nos escuchó porque volteó, pero no se detuvo", narró un testigo.

"No hizo caso y estaba la luz en ámbar, debió parar y no lo hizo", detalló el duelo de un comercio.

El paso para peatones no está delimitado ni siquiera está pintado de amarillo.

Durante un recorrido realizado en el lugar constatamos que algunos conductores al no existir paso cebra avanzan evitando el tránsito de peatones.

Además, denunciaron a operarios de las rutas 2 y 63.

"Es peligroso, los camiones y los carros pasan de volada y no les importa si viene alguien, no respetan el señalamiento que esta en rojo", explicó una mujer.

Don Fransciso, tío de la menor fallecida regresó al sitio de la desgracia luego de darle el último adiós.

En su rostro reflejó la sed de justicia.

"Era bien juguetona y ahora cumplía años le iban a hacer su fiesta", dijo el familiar llorando la pérdida de su sobrina.

Tras el fatal accidente autoridades instalaron cámaras de vigilancia, pero aún así el peligro acecha a los peatones en este crucero.

Nota relacionada: Atropella camión a niña de 3 años que iba con su abuelita