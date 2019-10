Narra su intento de secuestro en la colonia Terminal

Un empleado de su papá se disfrazó para presuntamente privarla de su libertad afuera de un negocio en Monterrey

Por: Ernesto Ochoa

Una joven experimentó una novela de terror, cuando un empleado de su papá se disfrazó para presuntamente privarla de su libertad afuera de un negocio en la colonia Terminal, de Monterrey.

Pero, al oponer resistencia, el delincuente le incrustó un cuchillo en la espalda.

"Quise levantar mi zapato sentí como un dolor, me toque la espalda y me di cuenta de que traía sangre ya lo único que pensaba, quiero ir con mi papá, quiero ir con mi papá".

"Le dije a mi papá: yo sentía que me quería llevar", narró Leslie desde un hospital de la ciudad.

Este es el episodio que jamás deseo vivir Leslie de 23 años.

Miércoles 2 de octubre

El sospechoso, quien trabaja en un negocio de reparación de ascensores sabía a la perfección la hora en que llega la hija de su patrón.

5:48 de la mañana: El sujeto manipuló manualmente las cámaras de seguridad del negocio y trató de cubrir el lente con pintura de aerosol.

A las 9:10 de la mañana, Leslie estaciona su vehículo en el cruce de Pedro Noriega y Julián Villarreal.

"Lo estacione empece a sacar mis cosas se me acercó este vagabundo yo ya había cerrado la cajuela el hombre me extendió la mano".

"Me hice para atrás me empezó a jalar el cabello".

"No sentí que me fuera a robar ni nada sentí que el me quería llevar, y luego pensé, tengo que hacer algo si no me va a llevar", relato la victima.

El supuesto vagabundo trató de estrangularla, pero ella luchó por su vida.

Durante el forcejeo, ella fue acuchillada por la espalda.

Aún así pudo correr hasta el segundo piso de la oficina donde localizó a su papá.

"Yo veo a mi hija que entra llorando y sangrando".

"La empiezo a revisar y veo que trae una herida en la espalda fuerte yo la verdad decidí llevarla al hospital", explicó su papá.

La joven fue internada en un hospital privado y sometida a una cirugía.

Los médicos especialistas le retiraron el objeto puntiagudo.

Una tomografía tomada a la paciente muestra que la hoja del cuchillo estuvo muy creca de dañar órganos vitales incluso las vértebras de la columna.

"Y le tronó el cuchillo en la parte de adentro, los doctores cuando vieron la herida decían cómo puede ser posible que pase este tipo de herida y este viva tu hija", relató el padre.

El agresor corrió, sin embargo, a una cuadra del lugar fue atrapado por compañeros de trabajo de la víctima.

El delincuente portaba una peluca, un tapa bocas, guantes, cinta y una pistola de postas.

Los vecinos entregaron al detenido a elementos de la Policía Regia.

Leonardo Román, de 35 años, fue presentado al Ministerio Publicó.

"Me gustaría pedirle a las autoridades que revisen este caso exhaustivamente".

"El señor venía con una peluca, venía armado con intenciones de secuestrarla y pedir rescate", denunció el papá.

Leslie se encuentra aún hospitalizada fuera de peligro.

Se recupera ya no puede conciliar el sueño puesto que ha quedado aterrada.

El papá que omitió su identidad por seguridad cree que el agresor iba acompañando de un cómplice.

No entiende el porqué su empleado le pagó de esa forma por lo que pide que caiga todo el peso de la ley.

