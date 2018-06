Narra joven como superó el síndrome de Guillain-Barre

La enfermedad consiste en que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso por error, paralizando el cuerpo

Cynthia Pardo

Por:

"Si hubo un momento en ese lapso que dije estoy cansada, estoy agotada, mi familia está cansada, agotada, todos preocupados, quiero descansar, si pasó por mi mente decir Dios ya termina esto, y dije es lo último si pensé me estoy muriendo"

Ella es Karina Medina, una sobreviviente del síndrome Guillan-Barré, el cual consiste en que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso por error.

Dicha enfermedad se le propagó rápidamente en el cuerpo, hasta quedar paralizada por completo en cuestión de horas.

"No entendía lo que estaba pasando si el día de ayer hacia todo, ayer caminaba, ayer andaba manejando, haciendo mi vida normal y como hoy, mi cuerpo no me responde, yo digo que esa fue la parte más difícil"

La joven de 23 años fue diagnosticada repentinamente con el síndrome, en octubre del 2017.

"Karina Medina estuvo internada aquí en el hospital 4 del IMSS ubicada en el municipio de Guadalupe, donde pasó 131 días entre altas y bajas"

Conforme pasaba el tiempo su salud se deterioraba, pues además tuvo complicaciones como neumonías e infarto cerebral, y además enfrentó días difíciles en terapia intensiva.

"Para entonces ya estaba entubada, me pusieron 3 tubos en la boca, ya no podía gesticular, mis ojos ya no podían parpadear me los pegaban con cinta

No entendía, ya traía tubo por la garganta, que es un tubo como de 15 centímetros para respirara para tener la vía respiratoria libre ya no respiraba por nariz y boca"¬†

(((((((((Su físico también cambió pues perdió 30 kilos, debido a que no podría ser alimentada correctamente.

Durante el tiempo que estuvo internada, recibió el apoyo incondicional de su familia, amigos y hasta desconocidos.

"Siempre hemos estado muy unidos pero esto, esto nos desbordó a todos, Karina muy joven, 23 años y pasar por una situación repentina, de estar sana "))))))))))))

Poco a poco ganó movilidad y fue recuperando su salud, y aunque salió del hospital del pasado 8 de febrero, continuó con rehabilitación hasta poder moverse por completo.

"Yo agradezco lo que pasó porque me cambio como persona, soy más feliz ahora disfruto cada cosa que hago, cada minuto, (((((((entendí que uno es quien hace el camino de su vida, si esta complicada es porque tu te quieres complicar, esto es en abrir y cerrar de ojos")))))))

El síndrome de Guillian Barré es un trastorno no muy común, de hecho, un estudio del 2010 realizado por la Secretaria de Salud, en México se registraron 467 casos y en Nuevo León 4 casos.

"Está asociado a infecciones del tracto respiratorio o tracto digestivo o algunas otras causas más raras"

Según el especialista, el síndrome lo puede padecer cualquier persona de cualquier edad y aunque no tiene cura existe un tratamiento que puede disminuir la gravedad y sus complicaciones.

Sin duda el caso de Karina es un claro ejemplo de superación y de que la lucha constante la llevó a alcanzar un 90 por ciento de su recuperación.

Ahora, esta guerrera busca llegar a más personas para demostrar que no están solos.