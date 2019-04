Narra conductora el modus operandi de hombre que intentó violarla

Mujer que fue víctima de un engaño sufre robo e intento de violación al querer ayudar a un hombre

Por: Ernesto Ochoa





Un día dominical para una joven de 22 años, se convirtió en una noche de terror que inició en un estacionamiento de un centro comercial de Monterrey.

"Me estaba diciendo que me quería violar yo ya le había dicho que no quería."" Me dijo, quieres que te mate, le dije sí, entonces me empezó a ahorcar y dijo que me iba a matar con la pistola." Fueron las palabras de la víctima.

Todo iniciò la noche del domingo a las 19:25 horas en Gonzalitos y Pablo González.

Una mujer salió de una tienda luego de realizar unas compras y abordó su vehículo en un cajón de estacionamiento.

Sin imaginar que la estaban siguiendo.

Al activar la reversa escuchó un grito.

" Me empieza a decir que le duele mucho que lo había atropellado en la rodilla, le dije te roce no creo que te haya atropellado en dos segundos. Explicó la afectada.

La conductora sugirió llamar una ambulancia, pero el hombre se negó.

" Aquí vivo a la vuelta vine caminando nada más llévame a mi casa me quiero acostar". Respondió el sujeto.

La joven cayó en la trampa, decidió llevar a la supuesta víctima a su casa.

La conductora circuló por Pablo González al oriente y luego se incorporó a la calle Oscar F. Castellón en la colonia Chepevera.

Ahí el que se decía víctima se volvió agresor.

Veo que me apaga el carro me agarró las dos manos fuerte , me dijo te vas a callar o te voy a dar un plomazo .

" Y no vayas hacer un pancho porque te doy un plomazo" le advirtió el agresor. Agredió a la joven, la despojó de dos mil pesos e intentó abusar de ella.

" Me estaba mordiendo los labios, me mordió la espalda los brazos."

" Yo pensé que que ahí se acababa, no se cómo le hice, abrí la puerta y salí corriendo.

Cuando la policía llegó al lugar el atacante había escapado.

De acuerdos a especialistas en seguridad, este modo de operar ha sido emigrado de otras entidades del país a Nuevo León.

La víctima ya puso una denuncia y la Fiscalía General de Justicia ya indaga el caso.