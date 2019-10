Narcomenudeo, línea de investigación en el caso de los estudiantes desaparecidos

Por: Alberto Vásquez





La línea de investigación en el caso de los estudiantes desaparecidos del ITESM y Tec Milenio que sigue hasta ahora la fiscalía es el narcomenudeo, pues se sabe que eran clientes de varios antros a los que asistían con frecuencia, según lo reveló el vicefiscal de Ministerios Públicos Luis Orozco.

"Se les está buscando en todo momento, se ha tenido contacto con la familia, la familia conoce la información en la que hemos avanzado, sabemos que en el último momento en que ellos fueron vistos juntos, tenemos información documentada en tal sentido y estamos a la par de entrevistar a las personas de su círculo cercano y analizando información de videos y otra información tecnológica para conocer el destino actual de los jóvenes", informo Luis Orozco.

Hasta el momento no se ha confirmado el secuestro ya que no se ha corroborado por parte de los familiares una solicitud o petición de rescate, no ha habido tampoco una comunicación con los familiares para comprobar la existencia aún con vida de los jóvenes, por lo que no se pueden hablar de un tema de secuestro, señalando que el tema del narcomenudeo es una de las líneas de investigación sin poder entrar en más detalles, dijo Luis Orozco.

Dijo que la línea de investigación tienen que ver con las actividades previas de los jóvenes así como del círculo cercano en el que ellos se desenvolvían.

Explicó que la privación de la libertad de los jóvenes se dio en las afueras de un centro nocturno, sin que se haya confirmado, por lo que se está investigando los vídeos de los sistemas de circuito cerrado del antro dónde se supone que fueron privados de la libertar y otros más que acostumbraban visitar los desaparecidos.