Nadar en el Río la Silla es peligroso, emiten recomendaciones

Por medio de Protección Civil, el municipio de Guadalupe reforzó la señalética que indica la prohibición de nadar en el Río La Silla, asimismo, el organismo emitió una serie de recomendaciones para evitar morir por ahogamiento.

De cara al comienzo de la temporada vacacional, Protección Civil de Guadalupe estará al tanto del nivel de afluencia de paseantes en parques del municipio que conectan con el emblemático río.

Por su parte, el alcalde Francisco Cienfuegos, subrayó que las aguas turbias tienden a tener fondos profundos, hecho que supone un riesgo para la ciudadanía.

"Muchas veces en donde se colinda con los parques se puede ver que la profundidad es muy poca, pero en algunas partes alcanza hasta más de 4 metros de profundidad", aseveró Francisco Cienfuegos.

De acuerdo al edil de Guadalupe, desde el inicio de la temporada se han registrado al menos 3 decesos.

El Alcalde insistió en el llamado a la ciudadanía en general para evitar más decesos en el Río La Silla.

"Difundir medidas importantes de Protección Civil, esperamos que no exista un solo deceso y que tengamos un saldo blanco. Aquí el llamado es a la ciudadanía en general, que sepa que el Río La Silla no es un lugar para nadar, está prohibido y lo que queremos es que no se metan al río a nadar", Subrayó el alcalde de Guadalupe.

Por último, las autoridades instaron a al población de Guadalupe a reportar cualquier irregularidad al 911, así como al 17 71 88 01 de Protección Civil de Guadalupe.