"Mujeres NoMo": no quieren tener hijos

En la era de información y comunicación, así como del reconocimiento de los derechos de las mujeres, surgen quienes no está entre sus prioridades tener hijos sino desarrollarse profesionalmente y hasta vivir solas

INFO7

Por: David Torres

Es una generación que tiene algo muy claro: no tienen hijos, ni quieren tenerlos.

Los sociólogos las bautizaron como las "Mujeres "NoMo"; que es la abreviatura de "No Mother" que en español significa "No Madre.

"Yo creo que es una decisión propia, si yo decido no tener hijos es porque yo decidí, no porque alguien más me dijo".

"Es muy normal ahora, ya no va sólo dentro del estigma de la mujer que nada más tiene que tener hijos, ya se ve más allá por el medio, por la sobrepoblación, cada quien puede tomar la decisión", indicó la estudiante de licenciatura en educación especial, Nayeli de la Cruz.

Otros más les dicen a este grupo poblacional, la "Generación Childfree", es decir, "libres de niños".

"Somos total y completamente libres, al final de cuentas es nuestro cuerpo y nosotros decidimos si tenemos o no, si queremos tener hijos", expresó Lilian Barraza.

El Presidente del Colegio de Sociólogos de Nuevo León, Salvador Hernández, estimó que en regiones del mundo como Europa esta tendencia es más marcada.

"El caso de Europa, el caso de España, en particular, se sabe que casi el 40% de mujeres, egresadas, profesionistas deciden hacer vida independiente", dijo el especialista.

Puede interesarte...

Otros estudios que indican que en el mundo occidental, el 7% de la población puede, pero no quiere tener hijos.

"La dinámica del siglo 21, la dinámica de la globalización, de información, ya no vivimos los valores de 15, 30 años", afirmó el experto.

Son varios los motivos que empujan este nuevo pensamiento.

El principal es que ahora ellas buscan consolidarse profesionalmente sin importarles viejas sentencias sociales como "te vas a quedar solterona" o "se te va a pasar el tren".

"He escuchado mucho eso de que ´es que ya tienes 24, yua se te fue el tren´, está bien, me parece perfecto que haya mujeres que disfruten a sus 24, 20, 30 años su soltería, ¿para qué quieres un hombre que te frene o una responsabilidad que no quieres, como los hijos?", dijo Andrea Contreras.

Otro argumento es que tener un hijo es una gran responsabilidad y si no se tiene dinero para alimentarlo y educarlo, es mejor no traerlo.

"Si ellas dicen: ´yo soy feliz creciendo profesionalmente, ejerciendo mi carrera, haciendo mi doctorado, una maestría´ y si no se da el casarme, tener hijos pues se respeta también y es entendible", manifestó Natalia Barragán.

Puede interesarte...

Pero quienes cuestionan esta tendencia se preguntan que si ésta permea cada vez más ¿cuál será el futuro de la humanidad?.