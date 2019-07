Muere hombre tras volcadura en Carretera de Espinazo

Por: Fernando Escobedo Lara





Una persona murió al volcar la camioneta en la que viajaba en el municipio de Mina, Nuevo León.



Fue en el kilómetro 25 de la carretera a Espinazo en donde se registró este percance desconociéndose las causas hasta el momento.

A la llegada de los paramédicos solo encontraron una camioneta tipo Nissan en color negro con placas NEZ 2174 con placas de frontera. y debajo de este vehículo el cuerpo de una persona sin vida.

Paramédicos y rescatistas de Mina, no pudieron hacer nada por salvarle la vida muriendo instantáneamente, el cuerpo no fue identificado por lo que se espera la llegada del servicio médico forense para que sea trasladada al anfiteatro del Hospital Universitario como "No Nombre".