Morena no participará en elección de Monterrey

Noticias de hoy - 30/11/2018 11:55 a.m.

Por: Redacción



El representante de Morena ante la Comisión Estatal Electoral (CEE), Roberto Benavides, señaló que por la madrugada de este viernes el partido le anunció que no competirían en la elección extraordinaria de Monterrey, esto luego de que la resolución del Tribunal Electoral Estatal diera el fallo a favor de que participaran los mismos candidatos.

"Ayer la dirección nacional del partido me comunicó su decisión de salirnos de la coalición, esto ya que la resolución nos deja sin posibilidades reales de tener un candidato y de ir a la coalición tendríamos que apoyar al "pato" Zambrano y ese era el problema, por eso avise a la CEE que nos salimos de la coalición así que prácticamente no vamos a participar", aseguró.

Benavides señaló que luego del anunció la CEE tendría que analizar esta situación para definir que pasará entorno a ella, asimismo dijo que el Partido Encuentro Social (PES), haría lo mismo a la brevedad ya que tampoco apoyan a Patricio Zambrano.

Agregó que ya no es posible hacer una impugnación, por lo que sólo esperarán la confirmación del organismo electoral.

"No tenemos ningún recurso posible, legalmente ya se acabó lo que podríamos haber hecho, de tal forma que el único camino es no participar, aunque luego a CEE tiene que analizar el asunto, porque yo no estoy facultado para firmar una coalición, ya que eso es de las dirigencias nacionales, por ello la comisión tiene que analizar si con el aviso es suficiente o las dirigencias necesitan hacer un comunicado, es un trámite posterior", comentó el representante de Morena.

Con esto queda claro que Morena y PES, no aparecerán en la boleta al no llegar a un acuerdo interno sobre un candidato en la coalición que los represente, ya que el PT, integrante de la misma determino su total apoyo a Patricio Zambrano.