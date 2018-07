Morena exige transparencia y legalidad en cómputo de votos

Iram Hernández

Al destacar que a diferencia de la claridad en los votos emitidos para la Presidencia que dieron el triunfo a AMLO, en lo local no se ha tenido la transparencia suficiente, la dirigencia de Morena en Nuevo León pidió que se garantice la revisión de un voto por voto para aclarar irregularidades.

La dirigente de este instituto político en la localidad Grecia Benavides señaló que se han detectado inconsistencias como extravío de paquetes electorales, incluso la ilegibilidad de algunos de ellos, motivos que han afectado la certeza de los votos que los estarían favoreciendo.

"Se está haciendo el cómputo acta por acta en el distrito 8 que es de Monterrey está bien extraño que haya en 53 casillas de las 237 que son hay muchas anomalías, no se ve el acta o el paquete estaba extraviado, se está haciendo el cómputo y el viernes se van a contar todos los paquetes.

"La ley es muy clara al marcar que si el 5% de las casillas hay irregularidades, ¿pues de qué se trata? Desafortunadamente siguen con malas prácticas en este caso el PAN", dijo Benavides.

Ante este panorama, apuntó que se exige a las distintas autoridades electorales como el INE, la Comisión Estatal Electoral, la Fepade y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a que actúen y garanticen un proceso conforme a derecho y castiguen a los responsables de las malas acciones.

"Que la autoridad como árbitro en esta competencia electoral se apegue a la ley y además de eso resuelva como se debe y de garantía a la decisión del pueblo, no puede ser que sigamos teniendo este tipo de prácticas en la competencia electoral".

"Hubo paquetes abiertos, extraviados, actas que no están. Ahorita en el cómputo estamos recabando todas las anomalías y actuaremos conforme a la ley nos parece muy extraño que haya un 22% de casillas que se extraviaron y que recuperaron algunas ahora y que haya un 15% que no son legibles.

"Y que además incluso algunos medios de forma irresponsable hayan dado como ganadores cuando todavía no termina el conteo", enfatizó la líder de Morena.

Asimismo reiteró la importancia para que la autoridad explique porqué se extraviaron casillas, no sólo en el distrito 8, sino en muchas otras partes de Monterrey, principalmente donde Acción Nacional ha presumido tener ventaja.

"Que garanticen que se abran todas las casillas y hacer un voto por voto en lo local. Esto del extravío de casillas, los paquetes no llegaron a donde tenían que llegar y no sabemos por qué. En San Pedro no quieren reconocer regidurías y en San Nicolás se paró el cómputo en los lugares donde el PAN está ganando.

"Estas irregularidades en lo local deberían de dar garantía como pasó con lo federal ¿porqué en l local estamos teniendo estas dificultades? Es muy importante las denuncias que se hicieron, en Nuevo León hubo muchas ante la Fepade, el PRI sigue comprando votos y acarreando, se debe hacer cumplir la ley", reiteró.