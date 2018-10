Monterrey presentará denuncia penal por derrumbe en Espacio Cumbres

Por: Iram Hernández



Entre este viernes y el próximo lunes el municipio¬† de Monterrey presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por haber roto los sellos de suspensión de la obra que colapsó en Cumbres, donde murieron siete personas.

Tras la sesión de Cabildo, el alcalde Adrián de la Garza ante las críticas de la opinión pública por la falta de señalamientos de una empresa responsable, dijo que no se cuenta todavía con una desarrolladora responsable debido a que se tenían operaciones fuera de la ley y sólo cuentan con la identificación del dueño del predio y el responsable de obra.

Ante los cuestionamientos sobre si en cinco meses no se dieron inspecciones por parte de desarrollo urbano municipal, Garza dijo que no se hicieron estas debido a que no hay un permiso, pero que para no descartar fallas en el actuar de las autoridades también se está trabajando en una investigación de la Contraloría Interna donde se castigará a quienes resulten responsables. Mientras tanto descartó que algún funcionario haya sido suspendido de su cargo en lo que se desahoga la investigación.