Monterrey mantiene encendida la alerta tras jornada violenta

El edil regiomontano, Adrián de la Garza, admitió que el municipio mantiene activas las alertas de seguridad tras la última jornada violenta registrada en el estado

Noticias de hoy - 07/02/2018 08:00 a.m.

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - Tras la última jornada violenta en la entidad, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reconoció que este municipio tiene encendidas las alertas por los hechos delictivos.

El edil aseguró que están a la expectativa no sólo ahora, sino desde que inició la administración municipal, y ante los hechos violentos se hacen mayores despliegues policiacos.

Además, para mejorar la seguridad, el municipio regio está a la espera de colocar las 2 mil videocámaras inteligentes que ya compraron. Para eso, están terminando de instalar la fibra óptica.

Hubo algunos eventos que para Monterrey son algunas alertas en donde hemos hecho consideraciones internas en despliegue a efecto de estar atentos, dijo.

- ¿Están encendidas las alertas?, se le preguntó.

"Desde hace tiempo", respondió.

"Aun y cuando nuestra incidencia delictiva de alguna manera en los últimos meses se ha comportado de manera favorable, pero eso no quiere decir que no seguimos trabajando en la incidencia, se sigue trabajando, se sigue reforzando y se sigue invirtiendo, se sigue capacitando y profesionalizando a los policías, explicó, y además estamos trabajando en nuestro despliegue, repito, a efecto de que no nos suceda".