Monterrey dice sí a dos segundos pisos en vialidades

El Horizonte

Por: Yaressi Ortega





Los resultados de la encuesta "Monterrey opina" que realizó el municipio de Monterrey sobre la construcción de viaductos elevados concluyo con la aceptación de dos de los cuatro propuestos.

Fue un total de 15,569 ciudadanos que participaron en la consulta y aceptaron de acuerdo a la encuesta el viaducto sobre la avenida Gonzalitos y Morones Prieto con un 54% y 18% respectivamente.

"En su momento anunciaremos si es viable construirlos o no, lo que se hizo con el ejercicio fue saber si hay consenso o no de la construcción de viaductos... nos vamos a evocar a los estudios de Gonzalitos y Morones Prieto, sin que estos se lleven a cabo, los estudios son para ver la viabilidad o no de los viaductos", expresó el alcalde Adrián de la Garza.

Dicha consulta se llevó acabó del 28 de junio al 12 de julio a través de una página en internet y cuatro módulos en Plaza Cumbres, Plaza Real, Palacio Municipal y Esfera.

Para dar continuidad al tema, se debe realizar estudios de viabilidad técnica, impacto ambiental, costo y financiamiento que tendrán una duración aproximada de dos meses, y cuyo costo se analizará por el municipio.

"Vamos a utilizar las capacidades internas y si hay un costo no excederá de acuerdo a los reglamentos que necesite adquirir el municipio si es mayor tendría que someterse a cabildo", explicó.

Al cuestionar si los ciudadanos optaban por que se utilizaran recursos públicos o privados, un 69% dijo que preferían fueran recursos públicos ante un 31% que opinó fueran recursos privados, por lo que el alcalde dijo analizan la situación.

"Vamos hacer el estudio de costo y financiamiento el costo por kilómetro lineal de viaducto elevado es aproximado de 500 millones de pesos y si estamos hablando de que pudiera estimarse más o menos entre 16 o 17 kilómetros lo que tendríamos que hacer en Gonzalitos y Morones Prieto estaríamos hablando entre 8 o 10 mil millones de inversión que para el municipio de Monterrey invertirlo de forma única es poco viable", puntualizó.

Agregó que por ello antes de empezar la construcción deben ser claros en cuanto a costo e inversión ya que esto impactaría en el costo del peaje, mismo que se daría a conocer al público para saber si está de acuerdo o no.

De la Garza, dijo que ante la construcción de este tipo de infraestructura es necesario considerar sistemas BRT (ecovía) para no colapsar los segundos pisos y agregó que dichas construcciones no resuelven de fondo el problema de movilidad.

"Todos sabemos que este problema no se resuelve haciendo más vialidades ni haciendo más puentes sino que tiene que ser un conjunto de herramientas que nos permitan tener una movilidad diferente, es decir tener vialidades, pero también transporte público eficiente tendremos que hacer un trabajo con Gobierno del Estado para que vaya de la mano si es que se decide la construcción de algunos viaductos y evidentemente lo hemos estado haciendo nosotros con una planeación urbana orientada a distritos urbanos que nos permitan desincentivar el uso de vehículos", afirmó el edil.