Montan plantón en Palacio de Gobierno

Integrantes de la asociación Únete Pueblo iniciaron un plantón afuera de la oficina del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez

Noticias de hoy - 08/01/2019 09:04 a.m.

INFO7

Por: Jesús Vargas



Los activistas exigen la cancelación del acuerdo en donde se aprobó el aumento a las tarifas del transporte público.

Los usuarios están encabezados por la activista Rocío Montalvo.

"Decidimos emprender este plantón permanente, no nos vamos a mover de aquí a pese de que el secretario (de Gobierno, Manuel González) ya salió y nos dijo que no habrá ´tarifazo´ hasta que no se cancele el acta aprobada el 17 de septiembre y que se publique en el periódico oficial".

Se instalaron afuera de la puerta de entrada del despacho, mostrando una manta en rechazo al ´tarifazo´.

Aunque existe la promesa de que no habrá este aumento, no se ha descartado en su totalidad.

"Lo que mencionaba el secretario es que el "tarifazo" como tal no se aprobaría, que es el aumento de un peso y hasta llegar a los 19.50 en ese sentido, que se está analizando un posible aumento, a lo mejor menor", aseguró Montalvo.

El incremento en las tarifas fue avalado por Consejo del Transporte, sin embargo los usuarios exigen que antes de que entre en vigor, primero mejoren el servicio y las unidades.

"Nosotros creemos que no es aceptable ningún tipo de aumento porque los transportistas no han cumplido, ni el director de la agencia del transporte".

Los integrantes de Únete Pueblo permanecerán en el edificio estatal hasta que no se dé marcha atrás al acuerdo por parte del gobierno estatal.