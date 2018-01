Mineros de NL exigen apoyos a las autoridades para impulsar sector

Rodolfo jr García Gonzalez

Por:

Rodolfo García - Al presentar la Asociación de Mineros y Cooperativa Minera (AMICOM), los integrantes de este gremio demandaron a las autoridades estatales y federales ayuda para impulsar a este sector industrial.



Israel Méndez Becerrera, dirigente de dicha agrupación, indicó que las pequeñas empresas de extracción de minerales en la entidad se enfrentan a grandes problemas, que van desde los financieros y los enredados trámites burocráticos en la expedición de permisos.



Abundó que este campo está plagado de “coyotes” (personas que los extorsionan o condicionan apoyos y gestiones a cambio de fuertes sumas o enajenación de bienes), por lo que piden regular y cuidar esta industria.



“Los pequeños mineros, dueños de lotes de carbón, manganeso, zinc, barita, calcita, fierro plata y otros minerales no han tenido éxito para poder crecer sus pequeñas minas. Otra gran mayoría no han podido pagar sus estudios que prueben sus reservas probadas, manifiestos de impacto ambiental, contratar geólogos, maquinaria, fletes, y las empresas que les tienden la mano les exige empeñar sus concesiones mineras.



“Nosotros queremos ver florecer la pequeña industria minera de Nuevo León, sabemos que no es una tarea fácil, por ello vamos actuar también como una cooperativa para ayudar a los mineros a comercializar su producto, además de gestionar los permisos ante las autoridades estatales y federales”, puntualizó Méndez Becerra.



Por su parte Juan José Cuellar Marrufo, secretario General de la AMICOM, detalló que el objetivo es gestionar incentivos económicos para los pequeños empresarios mineros de Nuevo León.

“Deseamos fomentar el empleo principalmente en el sur del estado, Además de reactivar este sector de la economía actualmente paralizado ante la falta de apoyos gubernamentales y privados”.

A este evento asistió el personal de la delegación Federal de la Secretaría de Economía de Coahuila. Al igual de José María Anguiano, director Estatal de Minería en Nuevo León, además de Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz, quien como titular de la Notaría No. 24 y quien dio de fe estos hechos.



Cabe precisar que el sector minero en la entidad es de 15,500 concesiones de las cuales 800 están tituladas, y solamente 15 en operaciones.



Israel Méndez Becerrera detalló que una mina que trabaja 2,000 toneladas de minerales mensuales genera 35 empleos formales, por lo que impulsar estas empresas dará trabajo a quienes viven en esas comunidades y generará importante derrama económica.