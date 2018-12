Mensaje en cuerpo encontrado en maleta es para Gallo

La Agencia Estatal de Investigaciones, confirmó que el mensaje que tenía el cuerpo localizado dentro de una maleta en San Pedro iba dirigido al Secretario de Seguridad, Felipe de Jesús Gallo

Noticias de hoy - 17/12/2018 10:11 a.m.

INFO7

Por: Estrella Gracia



Se informó que el cuerpo es de un masculino que fue localizado con un surco en el cuello y emplayado dentro de una maleta que se encontraba bajo un puente vehicular en Morones y Santa Bárbara.

"Se encuentra en el lugar una cartulina, que incluso anda circulando, un mensaje que precisamente dirigido al secretario", confirmó Esteban Cantú Montes, director de la AEI.

Además, descartó que se trate un elemento policiaco de San Pedro.

"He platicado con el Secretario estoy en constante comunicación, no conoce a la persona, no sabe de quien se trata, descartamos también en este momento que se trate de un elemento de la Secretaria de Seguridad Pública, tampoco es así, y pues bueno las amenazas que ha recibido son las que ustedes tienen conocimiento", agregó.

El hallazgo se dio durante la madrugada de hoy y generó un intenso despliegue policiaco.

Autoridades continúan con la investigación del caso para establecer el móvil del crimen.

Nota: Localizan restos humanos en puente vehicular de San Pedro