Menor se fractura la clavícula en primaria y no recibe atención

La menor tuvo un accidente durante el receso en su primaria y permaneció con una fractura de clavícula durante cuatro horas sin que sus padres fueran notificados

Por: Estrella Gracia

Mía tuvo un accidente durante el receso en su primaria y permaneció con una fractura de clavícula durante cuatro horas sin que sus padres fueran notificados y peor aún sin recibir ningún tipo de atención.

Al contrario lo que recibió fue un regaño.

"Estaba un maestro a lado de ella, el maestro le dijo que fuera con su maestra sin revisarla, sin preguntarle si estaba bien, si algo le sucedió, ella se dirige con su maestra y su maestra nada más le dice no andes corriendo y no te juntes con los niños"

Ocurrió en la primaria Jesús Martínez López, ubicada en la colonia Los Laureles, en San Nicolás.

Su madre se dio cuenta hasta que llegó por ella al plantel.

"Al momento en el que yo llego a la salida y nadie me puede dar un recado de que oiga señora su hija se cayó para que la atienda, no se me notifico, no me hablaron por teléfono, nadie me dijo nada, salgo de la escuela y no me ofrecieron ayuda"ligar"En cada libro, en cada libreta en las etiquetas viene mi teléfono, por qué no me llamaron"

La madre de la menor aseguró que la niña no recibió ni la más mínima atención.

"Llegué yo y estaba todavía llena de tierra con los raspones con la sangre seca con tierra, o sea, ni siquiera para que se lavara, ni si quiera de que mija vete a lavar o te lavo, eso es una indiferencia, es un trato inhumano que no puede ser posible, no se puede permitir y que entiendan que están trabajando con niños"

Ahora exige a la Secretaría de Educación que pongan especial atención en situaciones como esta y que la apoyen con los gastos médicos ya que Mía aún requiere, radiografías, una férula y medicamento.