Mecánico golpeado en Pesquería sigue esperando a las autoridades

Víctima de agresión sigue esperando a Policía Ministerial y al municipio de Pesquería

Por: Olivia Martínez

El mecánico al que los policías del municipio de Pesquería le negaron auxilio cuando desconocidos lo golpeaban afuera de la comandancia, al confundirlo con el causante de un atropello, sigue esperando que la Policía Ministerial acuda a investigar los hechos tras la denuncia que interpuso, y espera también que el alcalde Miguel Ángel Lozano ordene investigar a los elementos municipales por la omisión.

No tengo respuesta de ellos, declaró don Amado.

El domingo, al tratar de escapar de los agresores, la víctima corrió hasta la comandancia en el fraccionamiento Valle de Santa María para resguardarse, pero en lugar de ayudarlo, los policías lo sometieron y lo arrestaron, obligándolo a pagar mil 600 pesos por los destrozos. Y encima, pagó mil 800 pesos para curarse las lesiones.

Yo no voy a parar, le voy a dar hasta donde tope, amenazó, no voy a dejar esto así, a la desidia. Si tengo que ir con el alcalde, me voy y me planto con el alcalde.

