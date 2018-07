´Me tocó pagar los platos rotos´, reconoce Clouthier derrota en San Pedro

La abanderada del PAN a la alcaldía sampetrina, Rebeca Clouthier responsabilizó a la actual administración, encabezada por Mauricio Fernández, de cometer errores contra la ciudadanía

Ernesto Ochoa

Por:

La aspirante del PAN a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier, reconoció que los resultados de los comicios electorales no le favorecen y culpó también de la derrota a la actual administración de acciones equivocadas contra la ciudadanía.

En una rueda de prensa, realizada en el comité municipal de Acción Nacional, la candidata lamentó que su campaña no triunfara en dicha contienda, donde el candidato independiente Miguel Treviño ganó por amplio margen.

"Ir en contra de lo establecido, ir ciertamente, la desesperanza y muchas acciones equivocadas de la actual administración que nos afectaron a lo largo de toda la campaña, cargué con los desaciertos de la administración".

En la conferencia estuvieron presentes Mauro Guerra, presidente del PAN en Nuevo León; y Daniel Villarreal, presidente del PAN en San Pedro.

"Nos sirva para tocar fondo y que haya valido la pena, me tocó a mí lavar los platos rotos de ellos, desgraciadamente, lo asumo como tal, no me siento responsable simplemente digo lo que es", concluyó Clouthier, quien fue consolada por sus compañeros de partido.