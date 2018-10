Mauricio Fernández se reserva comentarios sobre impugnación en San Pedro

Por: Redacción



El alcalde albiazul Mauricio Fernandez prefirió no entrar a la polémica tras la impugnación al triunfo de Miguel Treviño por la alcaldía de San Pedro.

Fernández aseguró que desconoce los términos, pruebas y alegatos que cada parte haya presentado, por lo que prefiere seguir trabajando durante sus últimos días y no meterse en un tema que sólo compete Treviño y a la panista Rebeca Clouthier.

"Yo no estoy en esas instancias y menos participe en el proceso electoral ni antes, ni después. Estoy totalmente ajeno a qué hizo o que no hizo, a qué apoyó o no apoyó, yo no le di seguimiento", manifestó.

El todavía alcalde sampetrino consideró que deberán ser la Sala Regional, y en su caso los tribunales federales, respecto a si Miguel Treviño violó o no lo estipulado en las leyes y reglamentos electorales.

"Que cada quien apoye lo que quiera yo me estoy dedicando a trabajar y terminar mi chamba", expresó Fernández al finalizar la supervisión de las obras del parque polideportivo en la colonia Revolución.

Todo indica que hoy la Sala Regional Monterrey sesione para discutir el tema y llegar a una resolución; incluso, el alcalde electo Miguel Treviño arribo desde temprana hora a las instalaciones para conocer de primera mano el fallo de los magistrados.