Mauricio Fernández se niega a opinar de seguridad

Por: Yaressi Ortega





Los temas de seguridad quedaron atrás para Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro, ya que señala desde que dejó el cargo prefiere mantenerse alejado de dicha materia para evitar ser nuevamente "protagonista".

Incluso el exfuncionario, comentó que el Gobierno Federal le ha pedido opiniones al respecto sin embargo prefiere, dejar el tema por la paz, para evitar complicaciones.

"Es un tema que yo decidí desde que salí de alcalde no tocarlo de hecho me han pedido hasta el gobierno federal mis visiones en materia de seguridad, pero son temas que tengo enormemente privados, yo ya no puedo estar hablando públicamente de ellos, tome esa decisión porque además considero que el estado está muy complicado y no quisiera abonar a complicarlo más.

"Considero que está complicado el estado y se está complicando cada vez más... lo que digo es que tengo mucha información que no puedo compartir... (escalaria la complicación) no sé, pero no puedo tomarme ese riesgo de volver a tomar el protagonismo si esa fuera la palabra, en el tema de seguridad ni en ningún otro", explicó.

Fernández, comentó que a la fecha se alejó de dar opiniones sobre lo que pasa en seguridad o cualquier otra situación del municipio de San Pedro, dado que Miguel Treviño, se ganó su lugar por lo que se concentra en otras cosas.

"Soy muy respetuoso de Miguel que fue el que ganó es su oportunidad y se le debe dar en todo sentido, yo no andaba de entrometido opinando de que se puede cambiar, mejorar o no ser atendido, no creo que sea mi posición estar ni criticando, ni opinando, ni nada. Hay una gran ciudadanía muy participativa de sampetrinos que se encargan de eso, entonces tanto en la parte de seguridad que también viví un protagonismo hace 10 años creo que ahorita ya es momento de darle vuelta a la página igual que lo de la alcaldía", afirmó el ex alcalde de San Pedro.