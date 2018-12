Mauricio Fernández llama mentiroso a Miguel Treviño

Por: Maleny Quezada



El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández expresó su descontento por la falta de compromiso del alcalde Miguel Treviño, al afirmar que las acusaciones de la actual administración para frenar los museos son falsas.

En rueda de prensa manifestó que Treviño "no tiene palabra" e hizo un llamado a que se respeten los acuerdos previamente firmados.

"El señor (Miguel Treviño) no tiene palabra, no tiene honradez o no tiene nada, no es posible que lo desconozca todo (...) basta de tantas mentiras que solo manifiestan la falta de palabra y de honor del alcalde Miguel Treviño, hacer compromisos por escrito que luego no quiere cumplir", señaló.

El exalcalde sampetrino aclaró que es falso que existe un sobrecosto en la obra, tal como lo afirma la Comisión Especial de los Museos que integra la presente administración, de igual forma reiteró que de existir tal sobrecosto él lo pagaría.

"Se comenta que hay un sobrecosto del 145%, esto es falso porque la obra no se ha construido (...) En caso de faltantes de recursos para la construcción estos los aportaría un servidor", dijo.