Matan de un balazo a hombre en Monterrey

Redacción

Por:

Un hombre perdió la vida tras recibir un impacto por arma de fuego por un delincuente que lo atacó, cuando caminaba por calles de la colonia Topo Chico.

Los hechos se reportaron a las 14:40 horas en el cruce de las calles José Benítez y Abasolo, en el referido sector.

Paramédicos arribaron al sitio, aunque ya no pudieron hacer algo por el hombre de aproximadamente 30 años, quien además no ha sido identificado, ya que no presentaba signos vitales.

Inicialmente, se había indicado que el deceso había ocurrido cuando el ahora occiso había caído de su propia altura; sin embargo, cuando llegaron los socorristas, localizaron una herida de bala en la cabeza.

Peritos ministeriales también llegaron al lugar del crimen, donde iniciaron con las indagatorias correspondientes.