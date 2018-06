Mata camión urbano a mujer que recolectaba cartón y plástico

Testigos indican que el chofer de la unidad 225 Huinalá trató de huir luego de que mató a una mujer de la tercera edad, en el municipio de Apodaca

David Torres

Por:

INFO7 - Un carrito de supermercado que utilizaba para pepenar cartón, aluminio y plástico quedó tirado junto al cuerpo de su dueña Pánfila Bustos Padrón, de 73 años de edad, quien falleció atropellada por un camión de la ruta 225 Huinalá.

El hecho sucedió la mañana de este jueves en las avenidas México y Héctor Caballero, de la colonia Noria Norte, del municipio de Apodaca.

"El chofer le dio el pase y al mismo tiempo le dio y cuando le dio fue donde la atropello".

"El señor ni siquiera se paró, lo tuvieron que parar unos de la vuelta, trató de huir y lo pararon y le quebraron un vidrio y se le atravesó una camioneta para que se parara", dijo la hija de la fallecida, Imelda Bustos.

El operador responsable fue identificado con Juan Hinojosa del Arco, de 47 años de edad, quien fue detenido y llevado ante un Ministerio Público al tiempo que la hija de la víctima pedía justicia.

"Por mí que se pudra en la cárcel, no se vale, y no es un animal, tampoco, ni aún así, siendo un animal", indicó la mujer.

Bustos Padrón vivía con esta hija y sus nietos a unas cuadras de donde le arrancaron la vida. Desde hace años se dedicaba a pepenar para sobrevivir.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, pero el cuerpo fue levantado a las 12:20 del mediodía.

"Ahorita voy a poner una denuncia porque no se puede quedar así, o sea, no van a hacer siempre lo que les dé su gana, siempre hacen lo que quieren y nadie les dice nada y no, no se vale".

"Voy a esperar que me den un papel con un código para ir a tránsito o a poner la denuncia porque yo no voy a pagar todo, ¿yo cómo le voy a hacer?", afirmó la mujer.