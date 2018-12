Marcharán contra aumentos en impuestos vehiculares

Noticias de hoy - 27/12/2018 11:29 a.m.

El colectivo Únete Pueblo invitó a la ciudadanía a manifestarse en contra del alza en impuestos vehiculares y la posible autorización de un incremento en las tarifas del transporte público.

Mediante su cuenta de Facebook, el organismo realizó un evento invitando a la ciudadanía a manifestarse mediante una marcha el próximo sábado 5 de enero a las 16:00 horas saliendo de la plaza de Colegio Civil para terminar en la Explanada de los Héroes.

"NO al aumento en las tarifas del metro. NO al aumento en las tarifas del camión. NO más impuestos" dice la invitación.

En la publicación colocaron los incrementos en las tarifas:

TARIFAS METRO

$5.50 + aumento 10 centavos cada mes hasta llegar a $9.00

TARIFAS CAMIÓN

Si pagas en efectivo: $13.00 + aumento 50 centavos cada 3 meses hasta llegar a $19.50

Si pagas con tarjeta feria: $12.88 + aumento 10 centavos cada mes hasta llegar a $16.7

IMPUESTOS VEHICULARES APROBADOS EL MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE 2018

Licencias de conducir a $706 pesos, aumentó un 60%

Refrendo a $3092 pesos, aumentó un 40%

Tarjeta de Circulación $275 pesos, aumentó un 56%

Placas $883.60 pesos, aumentó un 90%