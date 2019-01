Magistrados de NL se bajarán el sueldo

Noticias de hoy - 10/01/2019 11:41 a.m.

Por: Iram Hernández



Los magistrados y consejeros del Poder Judicial de Nuevo León bajarán su salario hasta un 19 por ciento para así estar dentro del plan de austeridad del gobierno federal.

En el día del Poder Judicial del estado su titular anunció la medida de austeridad durante su mensaje.

"Deseo abordar un tema importante y en el que nuestra institución no puede estar al margen el tema de la austeridad republicana y las medidas que adoptará este poder judicial local en torno a los salarios de los magistrados y consejeros que han estado presentes en la opinión pública en fechas recientes.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Francisco Mendoza detalló que está baja de sueldo será en comparación al tabulador máximo establecido dentro de la Ley de Egresos del Estado.

"No somos ni pretendemos ser ajenos a ellos, hemos escuchado esas voces con absoluta atención respetando siempre la diversidad de opiniones que se han suscitado al respecto.

"A todos ustedes les comento, tenga la plena confianza de que el Poder Judicial y quienes lo integramos, siempre actuaremos garantizando nuestro marco constitucional y legal, en este sentido, la Constitución Federal en la fracción tercera de su artículo 116 señala que la remuneración que perciban magistrados y jueces no podrá ser disminuida durante el ejercicio de su encargo, nadie ni nada puede estar protegido encima de la Constitución. No obstante, no impide que este Poder Judicial en el ejercicio de su independencia y autonomía de sus recursos pueda determinar las remuneraciones de sus integrantes como medida de racionalidad del gasto público", señaló.

Aunque no precisó como se aplicará en su participación, el monto del ahorro, el titular del TSJ sostuvo que la disminución se aplicará desde la primera quincena del año.

"Por ello quiero anunciarles que por acuerdo común del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura a partir de la primera quincena de este año el salario de los magistrados y de los consejeros serán disminuidos en un 19% respecto al salario máximo tabulado en el presupuesto de 2019 e incluso quedarán por debajo del salario mínimo tabulado para este ejercicio fiscal".

En su mensaje, en la ceremonia de conmemoración por el Día del Poder Judicial, ante el gobernador Jaime Rodríguez, Mendoza aclaró que los jueces no se verán afectados por esta medida.

Al acto también asistieron, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, así como magistrados y exmagistrados a quien se reconoció su desempeño.

Asimismo, el magistrado destacó un convenio firmado entre la Fiscalía General, Secretaria de Salud, y de Seguridad Pública en materia de justicia terapéutica para que las personas no reincidan en delitos bajo el efecto de algún narcótico o de adicciones, siendo el primero en su tipo en el país, para buscar la reinserción social.