Maestros de la Secundaria Técnica 72 niegan entrada a supervisora

La supervisora de región Lulú Hernández asegura que aunque ya reportó al secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, que maestros de tres secundarias al poniente de Monterrey le niegan la entrada para realizar su trabajo, aún no se resuelve el problema

Rodolfo García

Por:

Maestros de tres secundarias al poniente de Monterrey mantienen una pugna con la supervisora de región Lulú Hernández, en perjuicio de la educación de los alumnos.

Durante la mañana de este miércoles la funcionaria de la Secretaría de Educación, encargada de supervisar el desempeño de los administradores y docentes de los planteles educativos, se le negó la entrada a la escuela Secundaria Técnica 72, en el que se contemplaba realizar un concurso de escoltas.

Al momento del arribo de Hernández y de una comitiva de jurado del concurso fueron interceptados por cuatro maestros que no les permitieron el acceso, por lo que al no contar con la presencia de la supervisora y del jurado no se pudo dar validez al evento de escoltas, por lo cual no podrán concursar en la justa estatal que se realiza en la entidad.

“Este problema tiene más de un año y siete meses, no dan ningún argumento verdadero sobre el porqué me han negado el acceso a los planteles educativos, a realizar mi trabajo, solamente se concretan a señalar por medio de calificativos de mi persona como prepotencia, autoritarismo y hostigamiento laboral.

“La situación tiene conocimiento el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, quien se comprometió hablar con los maestros para resolver el problema, pero es fecha de un año y siete meses de que no se ha resuelto el problema, esto ya está afectando en lo que es la organización de las escuelas, pero la Secretaría no resuelve esta situación a la que no le existe la razón a los maestros, son unos cuatro maestros que tienen tomadas las escuelas”, puntualizó Hernández.

La supervisora indicó que estas acciones las realizan Blanca Idalia Banda de la Cruz, Carlos Morales, Carlos Muñoz y Eduardo Castillo, y el intendente José, el coordinador de la Secundaria 60 José Luis Dávila.