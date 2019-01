Madre de joven muerto exige justicia, pero Fiscalía General le da largas

A ocho meses de la muerte de su hijo en un accidente vial, una madre denunció que la Fiscalía General le tendió un manto protector a la conductora presuntamente responsable, una mujer japonesa, y siguen sin procurar justicia

INFO7

Por: Olivia Martínez



Han pasado ocho meses de que Jesús Antonio Zapata Portillo, un joven de 18 años de edad, murió en un accidente vial... y su familia sigue esperando justicia.

Su mamá, Claudia Portillo, denunció que la Fiscalía General de Nuevo León le tendió un manto protector a la conductora presuntamente responsable, una mujer japonesa, a la que acusa de evadir la acción legal y quien sigue sin comparecer.

El 11 de mayo del 2018, el estudiante de prepa y maestro de baile iba rumbo a su trabajo a bordo de su motocicleta a la altura de la avenida Manuel Barragán y la calle Ejército Nacional, cuando la conductora de una camioneta Toyota que iba a toda velocidad lo chocó por alcance y lo mandó grave al hospital.

Tras seis días hospitalizado, Jesús Antonio murió el 17 de mayo.

En un video se observa cómo se desplazaba la extranjera.

"Iba conduciendo una japonesa, la persona se llama Sayuri Takashima", dijo la mamá de la víctima.

La familia interpuso una querella y se abrió el expediente del caso: 173/2018 UISNDCG2. El parte de Tránsito no nos coincidía porque dice que mi hijo se atraviesa hacia la derecha para (la avenida Sendero) cuando mi hijo no tenía nada que hacer por ahí, mi hijo iba por su carril, expuso.

Acusaron a la representante del Ministerio Público en la Unidad 2 de Delitos Culposos, Laura Alicia Cerda.

"Siempre fue una persona muy déspota, siempre nos decía que no tenían tiempo", alegó.

Esa fiscal fue relevada, luego de que la familia expuso su sospecha de que protegía a la responsable.

"A ella (a la responsable) le resuelven tan rápido, porque la mujer sale inmediatamente ese día, se movieron", recordó.

La familia contactó al Vicefiscal, Luis Orozco, pero el 2018 concluyó sin que se hiciera la investigación.

La reconstrucción de hechos se canceló porque la japonesa se fue de vacaciones, pero ya se reagendó para este viernes 18 de enero.

La familia ha recibido amenazas y por eso exige al fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, investigar.

"Me siento desprotegida por parte de la ley porque encima de que perdí a mi hijo, encima de que he sido amenazada, realmente siento que no le dan la importancia que es. O sea, yo no sé si necesita pasar algo más... no sé si ocho meses es el tiempo que tiene que tener una fiscalía para resolver", dijo la mamá.

"Quiero limpiar el nombre de mi hijo, mi hijo no tuvo la culpa... era un muchacho con toda la vida por delante, entonces no es justo que haya pasado esto por una imprudencia, entiendo que fue un accidente, lo que no entiendo es cómo las personas no dan la cara ante sus actos, hoy le tocó a mi hijo esta vez y no puedo pensar que le puede tocar a otra persona", planteó.

Y seguirá exigiendo justicia.