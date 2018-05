'Maderito' promete estacionamiento gratis en centros comerciales

Redacción

El candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Verde, Adalberto Madero Quiroga, aseguró que de ganar las elecciones exigirá a empresarios que se cancele el cobró de estacionamiento a clientes de centros comerciales.

Madero, fundamentó su propuesta en el artículo 46 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, el cual dicta que para los centros comerciales es requicito contar con cajones de estacionamiento, mismo que "no deberá representar ningún costo o gasto extra para los usuarios de las instalaciones comerciales, de servicio o en su caso industriales".

El candidato del Verde hizo énfasis en que el principal objetivo de su iniciativa es que se cumpla debidamente la ley, sin embargo, también destacó que se busca beneficiar la economía de las familias regiomontanas.

"No podemos permitir que por intereses económicos de unos cuantos empresarios, se esté dañando el bolsillo de los consumidores. Los estacionamientos son una obligación no un lujo, por lo tanto, no voy a permitir que sigan cobrando en prejuicio de la economía familiar de miles de regiomontanos", sentenció aspirante a la alcaldía de Monterrey.