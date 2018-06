'Maderito' afirma que el PRI va de salida

Durante un 'mitin' con simpatizantes, el candidato a la alcaldía de Monterrey se mostró confiado de derrocar al PRI

Maleny Quezada

Por:

El Horizonte - El candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Verde, Adalberto Madero, expresó su confianza de salir victorioso en las próximas elecciones, ya que la gente está "harta" del actual gobierno.

"Vamos por un cambio, vamos a mandar al PRI a su casa", expresó el candidato mejor conocido como "Maderito" en un encuentro con simpatizantes del partido realizado en Cintermex.

Madero reiteró que a los políticos de los últimos años "ya se les olvidó que lo importante es la gente", y lo que buscará de la mano del Partido Verde será un cambio en beneficio de la ciudadanía.

"Este 1 de julio vamos por la mayoría en el Congreso Local, vamos a ganar varios municipios de Nuevo León, entre ellos Monterrey, Cadereyta y varios más", afirmó.

El también exalcalde de Monterrey aseguró que "la gente está cansada y quiere un cambio", y que la gran cantidad de asistentes al evento demostraban la preferencia de la ciudadanía por el partido.

"Después del 1 de julio esto va a cambiar a favor de la gente, porque los ciudadanos ya están hartos de lo mismo, están hartos de los políticos que no escuchan, que no ven, que no van a las colonias y si lo hacen salen rodeados de cuarenta escoltas. La gente esta harta y vamos por un cambio, un cambio en donde lo único importante sea la gente", puntualizó.

Por otro lado, Adalberto Madero se pronunció en contra del PRI y el PAN, asegurando que ambos partidos se están dando "patadas de ahogado", ya que saben que perderán la alcaldía en Monterrey.

"Lo que si es un hecho es que el único partido diferente, el único partido que representa un cambio, una esperanza en Nuevo León somos nosotros", agregó.