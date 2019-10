Lucha PRI contra el Cáncer de Mama

Por: Yaressi Ortega





Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por ello acudieron al cruce de la avenida Constitución y Serafín Peña, donde se colocaron también mantas alusivas a esta lucha en el puente de esta zona.

"Este fin de semana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y lo que quisimos hacer es tener presencia en las calles donde les recordáramos, no nada más a las mujeres, pero también a los hombres que nos ven, que este es un padecimiento 100 por ciento curable si se detecta a tiempo", mencionó.

De la Garza, señaló que es de suma importancia practicar la autoexploración así como dar información sobre los centros para practicar las pruebas necesarias para detectarlo, tanto en el Monterrey como en otros municipios del estado.

"Nos estamos sumando las mujeres de distintos partidos políticos, porque este es un tema que importa a todas las mujeres, no es un tema de política, no es un tema de partidos, no es un tema de organizaciones, sino que es un tema en el que estamos sumadas todas para cuidar la salud de las mujeres de Nuevo León", indicó la secretaria del PRI.

Las legisladoras Alejandra García, Alejandra Lara Maíz, así como de Movimiento Ciudadano Tabita Ortiz y Karina Barrón, además de las regidoras del PRI, Liliana Tijerina y Rosa Coronado, acompañaron a la secretaria.

También estuvieron presentes de la secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del CDE, Rosy Morales y la dirigente estatal del ONMPRI, Mayela Quiroga.