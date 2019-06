Lucha "guerrera" contra el cáncer, necesita 750 mil pesos

La mujer, habitante del municipio de Guadalupe, requiere 750 mil pesos para los estudios previos al trasplante de médula y pide ayuda a la comunidad

Por: Olivia Martínez

María del Carmen Sánchez Saldaña, una vecina del municipio de Guadalupe, es una guerrera que lucha contra el plasmocitoma múltiple, que es un cáncer en la sangre que repercute en diversas partes de su cuerpo y que le ocasiona un enorme gasto financiero, ya que el Seguro Popular no cubre la enfermedad.

"Me genera tumores en los huesos, ya me sacaron un tumor de la cabeza, otro tumor me reventó el fémur, a consecuencia de eso ya quedé yo discapacitada de mi pierna, tengo un tumor en el tórax que ha dado mucha batalla, ya se me extendió por dentro agarrando tejido blando haciéndose mieloma múltiple", dijo.

Su única esperanza de vida es el trasplante de médula ósea, pero tan sólo para el tratamiento previo necesita 750 mil pesos, por eso pide ayuda económica a los televidentes y a las autoridades.

En el municipio de Guadalupe, aprendió a hacer accesorios con bisutería, pero los recursos que obtiene no le alcanzan.

Dios es muy grande, él me tiene aquí, me tiene en la lucha, yo estoy aferrada a su mano, a seguir adelante, expresó.

El jueves 18 de julio habrá una lotería a beneficio en el Salón Polivalente.

Si usted quiere ayudarla, márquele al teléfono 811 060 48 88.

Ella lo estará esperando.