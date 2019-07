Los mete Gas Natural en problemas por falta de recibos

Cree la cantidad de personas que exigen la entrega de sus facturas para ponerse al corriente e incluso irse de vacaciones

INFO7

Por: David Torres

Una hora y media antes de que abrieran la única oficina que queda disponible para el público, decenas de personas ya hacían fila afuera de Gas Natural para reclamar sus recibos.

"Quien me atiende me dice que yo no tengo adeudo, yo necesito salir de vacaciones, me dice que hasta dentro de ocho días va a aparecer mi recibo, puede aparecer mi recibo, a mi problema no me dieron solución, ya no voy a salir de vacaciones", indicó la usuaria, Guadalupe Landeros.

Tal como lo dio a conocer INFO7, a la mayoría no les ha llegado su facturación y no lo pueden pagar porque no saben el saldo bimestral por lo que crece el temor de cortes lo que implicaría pagar 400 pesos de reconexión.

"No llegó el recibo, va a llegar dentro de ocho días, hay que esperar todavía, el día seis se vence", expresó el vecino de Tierra y Libertad, Francisco Arevalo.

"Ya tiene como dos o tres facturas que no llega porque el sistema se deterioró, algo así, está muy lento y ya nomás vienes y te dan tu número", secundó Ángel Cardona.

A las 8: 30 de la mañana ingresaron a la sucursal y la respuesta fue que hablaran al teléfono de atención en el cual, dijeron los clientes, no contestan.

Además, los mandaron a las tiendas de conveniencia donde no les pueden cobrar porque en su sistema no aparece el saldo.

"Aquí no se puede pagar, se puede pagar en varias tiendas, inclusive las de conveniencia, pero no admiten recibos, la señorita me hace entender que el recibo se envió, pero no llega", expresó Higinio Sánchez.

Esta queja se sumó a que en algunos casos, Gas Natural, ahroa Naturgy, les cobra un seguro de 48 pesos para servicios como revisión de aparatos y corrección de fugas, entre otros.