Llevan ayuda a afectados por incendio en la colonia Industrial

Tras el incendio que acabó con gran parte de su casa en la colonia Industrial, en Monterrey, la familia de doña Diana Espinosa Coronado espera recuperarse

Olivia Martínez

Por:

Los ocho integrantes de esta familia, en los que hay una bisabuelita, una abuelita, hijos y nietos, continúan recibiendo ayuda.

Ahora lo que más les urge es que los ayuden de dos maneras:

La primera es que Agua y Drenaje de Monterrey, empresa con la que tienen un adeudo, les reinstale el suministro.

Esa familia, que vive en la Privada Juan Álvarez, en el número 1327, pide clemencia, ya que la cantidad le exigen está fuera de su alcance.

"Debo como 36 mil pesos, desde que deje de trabajar ya no pude pagar, me lo cortaron, tenía la deuda, me pedían 7 mil pesos para pagar, pues no los tuve y seguí igual... voy con los vecinos y me regalan agua, a veces me la venden, a veces me la regalan", expresó doña Diana.

"Le pido a Agua y Drenaje que me dieran la facilidad de pagar en pagos, realmente no puedo pagar 7 mil pesos, no los tengo, ni los voy a tener, que me dejaran por mes pagar ese adeudo", solicitó.

Y la segunda manera que la comunidad tiene de apoyarlos es con una estufa, porque aunque le han facilitado parrillas eléctricas, éstas para ellos representan un riesgo, y prefieren una de gas, no importa si es usada.

A doña Diana sus fuerzas no le ayudan para caminar, y como no puede trabajar, pide la ayuda. El DIF del municipio de Monterrey le entregó un andador, para que se movilice y haga las tareas más indispensables.

Ella debe sacar adelante a su hermano, Juan Jaime, de 55 años, quien tiene capacidades diferentes y sufre crisis convulsivas, y a su mamá, de 82 años, quien tiene problemas de salud.

Los enviados del municipio regio le entregaron pañales para ambos y le ofrecieron apoyo en medicamentos.

Doña Diana sigue necesitando ayuda, pero lo primordial por ahora es la estufa y llegar a un arreglo con Agua y Drenaje de Monterrey. La familia vive en un cuarto que se salvó de ser arrasado por el incendio.