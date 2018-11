Lleva 10 años en espera de justicia por atropello

Ahora se dedica a pepenar luego de que hace 10 años sufrió un accidente del cual nunca tuvo la justicia que todavía litiga en tribunales

El próximo 26 de diciembre, Arnulfo Gallegos Quiroz, habitante del municipio de García, cumplirá 10 años en espera de justicia.

Ese día, pero del 2008, al salir de "Trans Carga Garza Express", empresa en la que trabajaba, el vecino de la colonia Mirador del Frayle fue atropellado por Ernesto Treviño Gómez, en el kilómetro 7.5 de la Carretera a García.

"Traigo platino en el cráneo, aquí cinco centímetros y medio de platino, visión borrosa por el platino, fractura del tabique nasal, sin repararse, hipoacucia sensorial en ambos oídos, por eso traigo los aparatitos, estos", relató Gallegos sobre las secuelas.

Actualmente, se dedica a pepenar cartón, botes de plástico y aluminio ya que el IMSS no lo pensionó, su empresa no lo liquidó ni a quien identifica como responsable ha cubierto los daños.

"Perdí todo mi patrimonio, empeñe el refri para pagar los taxis de la rehabilitación, vendí la cama, vendí comedor, vendí todo mi patrimonio", indicó.

Este lunes, fue entrevistado pepenando en las calles del Centro de García, donde suplicó justicia.

"El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, ya como gobernador, de Nuevo León, me dijo que me iba a ayudar, que no me preocupara: ´no te preocupes, yo me encargo de eso´ y hasta el momento, no me han querido finiquitar", expresó.

Desde el accidente inició un peregrinar por juzgados, la Junta de Conciliación y Arbitraje y otras instancias, pero el caso no se resuelve a su favor.

"Todos los ministerio públicos que han traído mi caso, me han traído vuelta y vuelta, 397 visitas incluyendo a Eva Arely Leija Guillén, la juez de preparación penal, segundo secretario", afirmó.

Apenas tiene fuerza para caminar y empujar su triciclo pues el atropello le dañó la cadera y provocó que la implantaran platino en el cráneo, pero está decidido a utilizar hasta su último aliento luchar porque la justicia se ponga de su lado y no sólo de los más poderosos.