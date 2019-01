Llaman gasolineros de NL a no caer el pánico: está garantizado el abasto

En un sondeo, ciudadanos afirman que se debe continuar con el combate al huachicoleo aunque también piden que ni se afecte el abasto con el cual no han tenido problemas hasta el momento

INFO7

Por: David Torres



En Nuevo León está garantizado el abasto de los 10 millones de litros de gasolina y diésel que consumen diariamente (300 millones de litros al mes) la población, el comercio y la industria por lo que no es necesario caer en compras de pánico.

La Asociación Neolonesa de Expendedores de Petróleo (Onexpo) que aglutina a 250 de las 700 gasolineras que hay en el Estado indicó que Nuevo León ha sido beneficiado con abasto.

"Nuevo León no tiene el problema del desabasto por eso le decimos a los transportistas, a los industriales, a los consumidores, a las amas de casa, a los estudiantes, a los trabajadores, a la gente que va a oficinas, la gente que va a fábricas que hay suficiente diésel y suficiente magna en Pemex y en las gasolineras, en Nuevo León, no hay por qué hacer compras de pánico", Mauricio González Puente.

El vocero de la Onexpo sostuvo que mientras en otros estados la escasez es aguda, en Nuevo León, sólo el 10% se quedó sin gasolina roja, pero no se ha ido normalizando y no ha afectado a la actividad económica porque más del 95% consume magna o verde.

"Celebramos lo que se está haciendo en Pemex, por iniciativa del Presidente López Obrador de combatir el combustible y el mercado ilícito del combustible porque eso le beneficia al gasolinero bastante, pues bueno porque mucha venta se hace clandestinamente", afirmó.

INFO7 realizó un recorrido algunas gasolineras de la Ciudad donde los conductores reportaron que no han tenido problemas para surtir.

"Están abiertas todas las gasolineras, sí hay abasto, pero sí están tocando callos con esto del huachicol muy fuerte, se me hace que se tiene que cuidar Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que está fuerte la cosa", afirmó.

"No me ha tocado que haya desabasto de gasolina, sí he escuchado que en varios estados hay problemas con la roja, creo, pero aquí en Monterrey, pero, bueno, a menos no he tenido problemas en cargar", indicó Juan de Dios Ruiz.

Y al igual que la Onexpo dieron su opinión sobre la cruzada contra el huachicoleo que emprende el gobierno federal.

"Si se cree con esto se va a beneficiar el país, que lo dudo mucho, verdad, porque no es de la noche a la mañana se va a componer, pero sí creo yo que no esto es bueno", indicó Jorge García.

"He surtido aquí, en Apodaca, en Escobedo, en varias gasolineras y no he tenido problema.

"Sí es por ese aspecto está bien para que eviten ese tipo de anomalías", expresó Juan José Ramírez.

La Onexpo estimó que para la próxima semana se normalizará el servicio ya que confían que el gobierno federal encuentre la fórmula para combatir el delito y a la vez surtir el combustible.