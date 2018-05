Llama René Juárez a la unidad en favor de Meade

Redacción

Por:

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, convocó a los priístas neoleoneses y de todo el país a estar unidos, echados para adelante y caminando juntos, para construir la victoria de José Antonio Meade el próximo 1 de julio.

"Salgamos a las calles a convencer para vencer, porque la victoria de Pepe Meade y de nuestros candidatos se construye trabajando todos los días, sin descanso", subrayó.

En Monterrey, Nuevo León y en compañía del delegado del CEN en la entidad, Mauricio Ortiz Proal, y del Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Juárez Cisneros tomó protesta a la estructura territorial de su partido, hizo entrega simbólica de los nombramientos y dialogó con la clase política priista local.

Aseguró que el PRI va a ganar la elección porque es el mejor partido, tiene al mejor candidato y las mejores propuestas; la campaña de Pepe Meade es sólida, va en ascenso, y genera confianza y certidumbre a lo largo y ancho del país.

Juárez Cisneros pidió a los priístas neoleoneses reforzar la campaña y estar cerca de la gente, platicando con ella y mirándole a los ojos, dedicando el tiempo a construir una alianza con los ciudadanos, porque a final de cuentas los que votan son ellos.

Recalcó que Pepe Meade tiene claro que para volver a México una potencia, primero debe haber igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo la brecha de contrastes entre norte y sur, así como entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

"Con Pepe Meade las mujeres de México tendrán guarderías para sus hijos, apoyo para iniciar un negocio propio, eficiente atención médica, seguro de vida y una pensión", destacó.

Añadió que los jóvenes serán respaldados con becas para que terminen sus estudios y cuenten con un trabajo digno o una pequeña empresa, mientras que los adultos mayores tendrán casas de día, donde recibirán una atención integral.

Entre sus compromisos, dijo, está incorporar al programa Prospera dos millones de familias e implementar "Avanzar Contigo" en todo el territorio nacional, con una política social diferente.

Nosotros queremos un México que vaya hacia adelante, no para atrás; viendo hacia el futuro y no al pasado; siendo constructivos, no destructivos. Y quien garantiza un país así es Pepe Meade, finalizó.

René Juárez Cisneros continuará con su recorrido por todas las entidades federativas del país, para fortalecer la unidad del priismo y apoyar las campañas de José Antonio Meade y de los candidatos a los distintos cargos de elección popular.