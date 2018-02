llama Iglesia a tener mayor participación ciudadana

Iram Hernández

Por:

El Arzobispo Rogelio Cabrera realizó un llamado a la población, indicó que un gobernante no puede resolver nada si no se cuenta con participación ciudadana.

Tras la tradicional misa en la Catedral de nuestra señora de Monterrey, el prelado refirió en rueda de prensa que se lanzaba un llamado a todos los nuevoleoneses para ser menos "señalativos" y más participativos en los problemas que aquejan a la sociedad.

Monseñor apuntó que un gobernante no puede resolver nada si no cuenta con la participación de todos los ciudadanos con acciones en beneficio para la propia sociedad, por lo que la responsabilidad de las mejoras también debe ser tomada por las personas.

"No solo hay que quedarnos con la información de lo que sucede y lamentarnos de ello buscando culpables, no solo hay que hacer señalamientos sino hay que poner manos a la obra, no dejemos la tarea en manos de unos cuantos", dijo el Arzobispo.

"En estas épocas electorales debemos estar conscientes que los problemas no los va a resolver un gobernante, tenemos que entrarle todos", agregó Cabrera López.

Sobre las protestas simultáneas desarrolladas en los penales de Topo Chico y Apodaca, el prelado indicó que las autoridades deben escucharlos y a no descuidar los derechos de los internos y no recurrir a la violencia en contra de ellos.

"Creo que las autoridades deben de escucharlos, deben de buscar la Paz y la tranquilidad de quienes están ahí.

"Estar ahí de por sí ya es doloroso, si a eso se le agrega más violencia nunca podrá resolverse nada" dijo.

El arzobispo enfatizó en su mensaje que hay que "transformar la sociedad con el buen ejemplo", y de esta forma ir revirtiendo problemáticas sociales como la delincuencia o la corrupción.

Como dice el Papa Francisco: "Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados" (Mensaje en su visita a E.U.A., septiembre 2015)", citó el líder católico.

"Finalmente, y en otro orden de ideas, agradezco la generosidad de nuestra comunidad diocesana quienes han contribuido, con su oración y ofrenda económica, con nuestro Seminario de Monterrey. Dios les recompense al ciento por uno en bendiciones espirituales y materiales. Quiero agradecer de manera especial a los pobres que han colaborado", agregó.