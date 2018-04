Llama Iglesia a candidatos a no engañar

Iram Hernández

Por:

La iglesia católica de Monterrey en voz del Arzobispo Rogelio Cabrera López, lanzó un llamado a la clase política a no prometer cosas que no se puedan cumplir enfatizando que no se debe de engañar a la ciudadanía.

En entrevista tras la tradicional misa en la Catedral de Nuestra Señora de Monterrey, el prelado indicó que recientemente hubo una reunión de los obispos de México con los distintos candidatos a la presidencia.

"Es necesario no caer en pesimismos que desalientan, pero tampoco en cosas entusiastas que no sean reales, nuestra Iglesia tiene que caminar con México y tiene que ser colaboradora con la paz y bien de nuestra nación.

"Invito a los candidatos a que no prometan lo que no van a cumplir y no nos quieran engañar porque el país ya lo ha sufrido", destacó Cabrera López.

En ese tenor, apuntó que ante el panorama electoral que se vive actualmente también se hace un exhorto a los regiomontanos a escuchar todas las propuestas para emitir un voto más razonado y no pasar por alto alguna propuesta.

Ello ante algún estigma infundado sobre cualquiera de los candidatos, enfatizando que se preste atención a todas las propuestas y se evalúe posteriormente dar el voto a la opción que consideren más conveniente.

"Pido a todos los fieles de nuestra Arquidiócesis a que hagan el esfuerzo de escuchar, aunque uno a veces no esté de acuerdo, o uno piense que no es lo mejor, siempre es bueno escuchar porque así se hace la democracia con la diversidad de opiniones.

"Esperamos que lleguemos en paz a las elecciones del 1 de julio y que podamos continuar en paz para que México pueda superar todas las dificultades que tiene, los pobres en México ya no pueden esperar", destacó Monseñor.

A pregunta expresa sobre alguna petición en especial de la institución que representa a la clase política en campaña, destacó; Ninguna prebenda para la iglesia católica solo que se atienda a los más pobres, que haya paz sin violencia, y educación.

"EL DIÁLOGO Y LA ORACIÓN NOS LLEVAN A LA PAZ"

Ante los conflictos bélicos actuales, Monseñor señaló, "Deseo manifestar el sentimiento de solidaridad de la Iglesia de Monterrey con los hermanos que sufren agravios bélicos en diferentes partes del mundo, particularmente en Siria, en donde recientemente se han agravado las acciones violentas que, desde hace tiempo, tienen presa del terror a esa porción de la humanidad.

"Como Iglesia, no solo elevamos nuestra oración a Dios para pedir por la paz, sino que alzamos nuestra voz, junto a la de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para pedir el inmediato cese de cualquier acción que denote inestabilidad en cualquier región del mundo", señaló.

"No es justo que, por intereses egoístas de unos cuantos, se acabe de forma violenta con cientos de vidas inocentes. Es necesario, como lo ha mencionado en múltiples ocasiones el Papa Francisco, el que se establezcan los canales adecuados para dialogar y solucionar los conflictos", destacó.