Libra 'Cabrito' Arellano vinculación por abuso sexual; saldrá de prisión

Por: Yaressi Ortega





El exjugador de los Rayados del Monterrey, Jesús 'Cabrito' Arellano, no fue vinculado a proceso por violación, luego de que la juez Aída Aracely Reyes consideró que faltaron pruebas para vincularlo.

Esta situación generó molestia por parte de la Fiscalía de Justicia y el representante legal de la denunciante.

Durante la audiencia, la cual se realizó a puerta cerrada, la defensa del exfutblista ofreció como pruebas el desahogo dos declaraciones de familiares del imputado, así como de un médico, el cual señaló que en relación al dictamen y la ausencia de indicios biológicos o físicos de que existiera una relación sexual.

Ante esto la juez determinó que al momento de haber otorgado la orden de aprehensión se realizó sin que estuvieran las declaraciones de los familiares del imputado. Las cuales, dijo, señalan que no vieron nada extraño que tampoco notaron una conducta extraña en la víctima en la mañana del día de los hechos. Por lo que al solamente ser el dicho de la víctima y no estar robustecido con ningún otro dato de prueba. Y por ello dictó auto de no vinculación a proceso.

Tras esta resolución, la Fiscalía de Justicia informó que interpondrá un recurso de apelación ante la instancia correspondiente.

Una fuente allegada al Ministerio Público, apuntó que la resolución de la juez es extraña, pues permitió incorporar pruebas a la defensa sin haber dado conocimiento oportunamente de ellas a la Fiscalía y a la victima y su asesor jurídico.

El informante remarcó que la magistrada restó indebidamente valor al dicho de la victima, en un delito de realización oculta, restándole valor a la versión de la víctima.

A la salida de la audiencia, el abogado defensor de Arellano, quien no se quiso identificar, indicó que "básicamente se esclarecieron los hechos, se demostró que los dictámenes médicos corroboran que no hubo una copula entre la víctima y el cabrito Arellano, o sea es inexistente de lo que lo estaban acusando".

Por otra parte, visiblemente molesto el abogado de la víctima Rubén Fernández, desestimó la actuación de la juez quien comentó desvirtuó las pruebas en contra del futbolista.

"La declaración de la víctima no tiene valor, los peritajes de psicología no tienen valor, ni ninguna otra prueba, lo que prevalece es la única versión que dieron la esposa y la hija que obviamente iban a declarar en favor del señor Arellano, y obviamente una instrucción dada por sus defensores.

"Es totalmente aberrante la resolución, la juez se excedió totalmente hizo un mini juicio se dedicó a destruir todas las pruebas que había como si estuviera dictando sentencia cuando lo único que tenía que evaluar era si había elementos para vincularlo, estamos totalmente sorprendidos por la actuación de la juez se excedió y reitero ese absurdo de haber tomado como prueba para desvirtuar un peritaje de peritos en psicología de la Fiscalía General solo porque la hija y esposa del señor dijeron que así no sucedían las cosas", explicó el abogado de la víctima.

El "Cabrito" Arellano fue detenido el pasado sábado 4 de mayo, cuando acudió a su casa ubicada en el sector de Cumbres en el municipio de Monterrey, tras estar desaparecido por dos años, luego de que se le informó sobre la acusación de su familia.