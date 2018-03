Les cortan el pelo en entrada de prepa de UANL; afirman que reglamento lo exige

Una gran polémica causó el que el pasado lunes y martes, afuera de la Prepa Pablo Livas, unidad Solidaridad, se trasquilara a menores de edad a fin de que pudieran entrar a cases. La institución se deslindó de la acción, pero afirmó que reglamento interno sí exige llevar "corte escolar"

David Torres

INFO7 - Para que los dejaran entrar a clases, alumnos de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica, Pablo Livas, de la UANL, permitieron que una mujer les cortara el pelo o, de plano, los trasquilara lo cual fue descalificado por la institución aunque aclararon que reglamento sí exige llevar pelo corto.

"Nos dijeron que no iba a poder entrar si no traía el pelo corto, tuve que cortármelo para que me dejaran entrar", dijo un alumno.

¿Y te lo cortaron bien? "No, yo creo que no".

¿Ya les habían advertido esto? "Sí, como dos días, y al tercer día empezaron a detener hasta los que tenían el pelo corto", expresó el mismo estudiante.

El hecho ocurrió el pasado lunes y martes en el plantel ubicado en Luis Donaldo Colosio y Ocaso, de Ciudad Solidaridad, donde la dirección ordenó impedir la entrada a quien llevara el pelo largo e incumpliera con el denominado "corte escolar".

"Para entrar tienes que tener el pelo a cierto nivel y si no te regresaban a tu casa, si querías pasar se te cortaba y si no, se te negaba la entrada. No lo habían aplicado hasta que de repente empezó el frenón a todos", afirmó otro estudiante.

La escuela contestó rápidamente: el Secretario de Formación Integral de la Prepa Pablo Livas, Javier Baldemar Martínez Rodríguez, afirmó que quien aparece cortando el pelo, no es una maestra, ni una prefecta sino una "espontánea" aunque sí es obligatorio ir presentables.

"No fue por parte de la escuela, es una persona espontánea, es una compañera de ellos que al verlos fuera y que decidió cortarles el pelo para que ellos pudieran entrar".

"Los padres también firmaron una carta compromiso para que se respete ese reglamento. Está prohibido traer el pelo largo, piercing, gorras, lentes negros", abundó el directivo.