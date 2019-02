¿Le robó el IMSS sus cotizaciones? Puede demandar

El abogado laborista Félix Conteras explicó que si al consultar su saldo o pedirlo en las oficinas del IMSS, el número de cotizaciones no coincide con las que usted asegura tener y puede comprobarlo, procede una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

INFO7

Por: Olivia Martínez



Si el IMSS le ha "desaparecido" cotizaciones en su historial, usted puede demandar.

El abogado laborista Félix Contreras dijo que la demanda se debe plantear en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Pero antes que eso, usted debe tener un listado de las empresas en las que laboró e identificar en qué período.

Si el portal de Internet del IMSS no se lo da, no lo tiene actualizado, le omite cotizaciones o a usted no le satisface la información, debe acudir a la subdelegación que le corresponda.

Si no le resuelven el problema, usted debe acudir a presentar la demanda ante la Jubta Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en el Palacio Federal.

Ante la denuncia, el IMSS tiene la obligación de buscar la información en sus archivos y si no la tiene, deberá dar por cierto lo que el trabajador argumenta.

El abogado Félix Contreras le ofrece asesoría gratuita, en los teléfonos 83 33 94 85 y 89 89 63 93.