Le roban tarjeta y pierde su apoyo de 68 y Más

Vecina de la colonia Terminal está a punto de ser lanzada de su casa porque no ha pagado la renta por escasez de recursos; pide apoyo para recuperar su apoyo de adulto mayor

Por: David Torres

Desde diciembre del año pasado, Doña Lupita no ha cobrado su apoyo de "68 y Más" ya que un sujeto que fue a su casa a ofrecerle despensa, le robó la tarjeta y no ha podido recuperarla.

"No me lo han dado desde diciembre, enero, febrero, quién sabe qué tanto mes, no me lo han dado, porque me robaron la tarjeta", afirmó la vecina de la colonia Terminal.

Con ese apoyo, Guadalupe López Saucedo, de 81 años, paga mil 500 pesos de renta de dos cuartitos de lámina en la calle Jesús M. Garza, 1423 A, entre Antonio Coello y Álvaro Obregón, de la citada colonia de Monterrey.

Como ya se atrasó tres meses, el dueño le advirtió que la lanzará a la calle.

"No tengo casa, ésta está muy feíta, pero para mí yo vivo en un palacio", dijo la mujer.

Su petición es que personal de la Secretaría de Bienestar la empadrone y tramite una nueva tarjeta porque los dos hijos con los que vive están enfermos y tienen actividades informales que apenas dan para comer.

"Para la comida pido prestado, ahorita una señora me prestó 50 pesos, fui y traje 20 de higadito, una banderita chiquita, tantitas tortillas porque mi hija que está malita que no habla, ella hace mandado y saca para la sodita", dijo la mujer.

Lupita no se acuerda cómo era el sujeto que le robó la tarjeta, pero para que no cobrara una vecina le ayudó a bloquearla aunque eso fue meses después.