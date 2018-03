Le roban perro a dos cuadras del Palacio de Justicia

Un adolescente fue víctima de un atraco por parte de sus sujetos que viajaban en una moto; la peculiaridad es que además de objetos de valor, también le quitaron su mascota

14/03/2018

David Torres

Por:

INFO7 - En el fraccionamiento Simón Bolívar, ubicado a dos cuadras del Penal del Topo Chico y del Palacio de Justicia, los vecinos están acostumbrados a que los ladrones roben de todo a plena luz del día.

Sin embargo, el fin de semana llegaron al colmo de asaltar a un menor para quitarle un perro de raza "american bully blue" que cuesta hasta en 16 mil pesos.

"Él cuenta con su papelería y todo y unos tipos en una moto lo abordaron para robarlo, uno de ellos sacando una navaja y amenazándolo que le entregara al perro, él lo que hace es un niño de 15 años, se asustó y se los entregó", afirmó Lourdes Barbosa.

Lourdes Barbosa, tía del menor, detalló que el hecho sucedió en el cruce de Libertadores y Caudillo frente a unas oficinas de la Secretaría de Educación y que el nombre del perro es “Ronnie”.

"Ellos decían: ´ese perro es mío´ y mi sobrino pues lo tiene desde chiquito y dijo: ´no, no, espérame, es mío, yo lo vi nacer´ y ´no, no, no, es mío´y es cuando le sacan la navaja", detalló la mujer.

Esa colonia pertenece a Monterrey, pero está bajo el cuidado de Fuerza Civil por ubicarse en la zona poniente.

"Hay robos muy constantes, a plena luz del día, cualquier día de la semana, más los fines de semana que es cuando está más tranquilo".

"Se pasan robando carros, baterías y ahora un perro", afirmó.

La afectada sostiene que aparte del costo, le tienen un gran cariño a "Ronnie".

Este martes, los afectados presentaron una denuncia penal con la esperanza de que eso los lleve a volver a escuchar el ladrido de "Ronnie".

"Lo queremos recuperar, claro que lo queremos recuperar si lo tienen ellos o si ya lo vendieron, las personas que lo compraron que chequen que es un perro robado y pues queremos recuperarlo. Tiene un valor sentimental", afirmó.