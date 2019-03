Le exigen a Bronco cumplir palabra de someterse a revocación de mandato

La activista Liliana Flores se une a otras voces que piden al gobernador que le pregunte a la población si quiere quiere que renuncie al cargo

A nadie se le olvida que en campaña, el entonces candidato y ahora gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, prometió que aunque no existiera ley le preguntaría a los nuevoleoneses, a mitad de su mandato, si querían o no que continuará en el cargo.

Por eso ahora fue la activista, Liliana Flores la que le pidió que cumpla esa palabra.

"El ejecutivo del Estado, Rodríguez Calderón, él planteó que habiendo ley o no habiendo ley, él se sometería a la revocación de mandado, y yo creo que sí es muy importante que en un momento dado, él pueda honrar su palabra", afirmó.

De esta manera, crecen las voces que piden que el Bronco se someta a revocación de mandato.

Ya lo han solicitado otros activistas y diputados locales.

"Si no le ha entrado el gobernador, de acuerdo a su promesa, además hemos visto que no sabe cumplir sus promesas y ha fallado en muchas promesas de su campaña, pero además sabe que no las tiene para ganar", dijo la semana pasada Gilberto Marcos.

La activista lanzó una crítica al Congreso local por tener congelada esa figura desde el 2016.

"Esas son las iniciativas a las que les debe de dar celeridad, no a otro tipo de iniciativas que lo único que hacen es generar el encono en la sociedad, el Congreso está obligado a terminar todas aquéllas leyes que tenga que ver con revocación de mandato", afirmó.

Flores expuso que de aprobarse en segunda vuelta lamentablemente ya no aplicaría para el Bronco porque ésta marca que tiene que ser a mitad de su mandato y eso ya pasó y las leyes no son retroactivas.

"No sería aplicada para él porque no es retroactiva, sería para los gobernantes que sigan, o sea, nuevamente nos tuvimos que asumir un gobierno ineficiente e ineficaz porque no tuvimos esa herramienta", lamentó.

Pero con revocación o sin revocación, Liliana Flores sostiene que Nuevo León ya determinó que el Bronco debe renunciar al calificarlo como el peor gobernador del país.