Largas filas y sin clima en Pabellón Ciudadano

Por: Rosy Tovar





Regiomontanos que asistieron a las oficinas de Pabellón Ciudadano en busca de realizar un trámite, padecieron no sólo las filas, sino también el calor por el cúmulo de personas que se concentraron en el lugar.

Lo anterior, debido a que el edificio no contaba con clima en el lugar, al menos así lo reportaron varias personas a través de redes sociales en el que se quejaban que desde temprana hora no servían los mismos.

"En plena canícula, no funciona el clima en pabellón ciudadano", fue uno de los comentarios publicados en Twitter por un internauta.

De igual forma, algunas personas subrayaron que había personal trabajando sin contar con ventilación, pues ciertas áreas no tienen ventanas y con la falla, se encontraban laborando bajo tales condiciones.

"Pabellón ciudadano sin clima, empleados trabajando sin clima y no existe ningún tipo de ventilación para ciertas áreas que no están al público porque no existen ventanas", se lee en otro tuit.

Por su parte, el gobierno del estado informó que el problema fue debido a que se les estaba dando mantenimiento y afirmaron que se contrataron enfriadores de aire y se le ofreció agua a la gente que acudió a realizar algún trámite.